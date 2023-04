Detectan heces en El Realito

A pesar de contar con plantas tratadoras de aguas residuales, los municipios de Santa María del Río y Tierra Nueva contaminan el vaso de la presa de El Realito, lo cual aumenta la proliferación de lirio acuático, como recientemente confirmó un informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Habitantes de la zona denuncian que las aguas residuales contaminan la corriente del río de Jofre, uno de los que alimenta la referida presa, lo cual también afecta a quienes de bañan o pescan en el arroyo.

Tierra Nueva y Santa María del Río cuentan con plantas tratadoras de agua de capacidades de 13 litros por segundo, mismas que no se usan de forma regular por diversos pretextos, como la falta de luz eléctrica o personal, no obstante, los vecinos del lugar aseguran que se debe a que no quieren invertir recursos económicos para el tratamiento del agua residual.

La contaminación de la presa con agua negra sin tratamiento, provoca la proliferación de lirio acuático, en este sentido, actualmente el líquido del embalse se puede observar totalmente repleto de la planta.

En mayo de 2022, la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que la entidad potosina cuenta con 116 plantas de tratamiento, de las cuales, 69 no se encuentran en operaciones debido a diferentes razones.

Para actualizar esta información, la diputada Liliana Flores Almazán, vicepresidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, pidió al titular de la CEA, Benjamín Pérez Álvarez, información sobre la situación actual de la operación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales en el estado.