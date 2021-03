Detectan más de 400 bandas de pandilleros en la capital potosina

En la capital de San Luis Potosí se han detectado más de 400 bandas pandilleriles, las cuales, primordialmente, se formaron por cuestión territorial o han perdurado por ser generacionales, es decir, padres e hijos han pertenecido a éstas, informó Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

Destacó que pese a que son más de 400 pandillas en la ciudad, este número no se ha incrementado por la situación sanitaria, así como que no todas participan en pleitos callejeros o en actividades delictivas.

Sin embargo, comentó que durante fines de semana, por un tema de inactividad o de consumo de alcohol, han atendido reportes de riñas pandilleriles al oriente de la ciudad, de los cuales, al ser atendidos, han decomisado armas hechizas.

Dijo que pese a que hay pandillas detectadas en la ciudad que participan en actos delictivos y tienen relación con la delincuencia organizada, al momento este tipo de acciones han sido aisladas, es decir, que no se ha generalizado la conexión entre el crimen organizado y las bandas.

Finalmente, agregó que en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado han mantenido operativos para atender con mayor eficacia y cantidad los reportes por riñas entre bandas pandilleriles.