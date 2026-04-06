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Detienen a 205 personas en operativos de Guardia Civil en Soledad

Operativos y convoy abarcan 167 colonias durante una semana

Por Flor Martínez

Abril 06, 2026 03:44 p.m.
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Detienen a 205 personas en operativos de Guardia Civil en Soledad

Durante la última semana, la Guardia Civil Municipal informó la detención de 205 personas como parte de sus acciones de prevención y combate a la delincuencia, además de la captura de tres objetivos prioritarios vinculados con delitos como robo a comercio, robo de vehículos y narcomenudeo.

El informe, correspondiente al periodo del 30 de marzo al 4 de abril, fue presentado ante la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde también se dio a conocer que 91 de los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que 114 más fueron arrestados por faltas administrativas.

En materia de atención ciudadana, la corporación reportó 290 auxilios brindados a la población en distintos puntos del municipio. Asimismo, durante las acciones operativas se logró el aseguramiento de diversas sustancias y objetos, entre ellos 65 dosis de metanfetaminas, 22 bolsas de marihuana, seis armas prohibidas, cartuchos útiles y casquillos percutidos, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como parte del operativo interinstitucional "Convoy", se realizaron recorridos en 167 colonias del municipio, en los que se inspeccionó a 124 personas y se consultaron 30 vehículos en Plataforma México. En este mismo despliegue, se efectuaron 35 arrestos por faltas administrativas, se desactivaron tres bailes callejeros y se atendieron 12 auxilios ciudadanos.

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De acuerdo con lo expuesto, la Guardia Civil Municipal mantiene operativos coordinados con instancias de los tres niveles de gobierno, incluyendo acciones de vigilancia y apoyo durante el desarrollo de la Feria Nacional de la Enchilada 2026.

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