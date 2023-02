Detienen a un joven por arrollar a un perro con una moto; buscan a otro implicado

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona informó que hay un menor detenido y en próximas horas se detendrá a otro por maltrato animal, se trata de los dos jóvenes que pasaron con una moto por arriba del cuerpo de un perro, el cual murió debido a las heridas.

Lo anterior, después de que circulara un video en redes sociales, donde estudiantes del Colegio de Bachilleres No. 19 y del CBtis 125, ubicados en la zona norte de la capital potosina, por diversión arrollaran el cadáver de un perro con una motocicleta.

El mandatario estatal manifestó que los responsables son menores de edad y se están amparando precisamente en no tener la mayoría de edad para no recibir castigo, “pero hay un tutelar de menores con lo que no habían contado y van a tener que enfrentar también el tema de la cárcel para adolescentes porque la tenemos en San Luis Potosí”.

Puntualizó que en San Luis Potosí hay una ley que señala que cuando hay maltrato animal hay cárcel, por lo que se procesará a los jóvenes, aunque sean menores de edad y se esperaran a que cumplan la mayoría de edad para que sean trasladados a una penal.

Añadió que será el Poder Judicial del Estado quien valore el caso y decida si los menores deben ir a prisión, pero no se difundirán sus imágenes debido a que son menores de edad.