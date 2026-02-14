Detienen iniciativa de protocolos contra abuso de menores

La iniciativa para establecer protocolos obligatorios de actuación ante casos de abuso sexual y maltrato infantil en escuelas permanece detenida en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, a pesar de haber sido presentada desde octubre del año pasado. El motivo: no ha llegado la opinión de la defensoría ni de la asesoría jurídica del Estado, requisito que impidió que el tema fuera incluido en la última sesión.

Comisión de Educación revisa retrasos en protocolo

El presidente de la comisión, Crisógono Pérez López, explicó que el planteamiento impulsado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías aún "no está definido", ya que deberá ser revisado y adecuado antes de poder avanzar. "La íbamos a presentar en la ocasión pasada, pero desafortunadamente no nos llegó la opinión de la defensoría y de la asesoría jurídica del Estado, y por esa razón no la incluimos", señaló.

Ajustes legales para evitar duplicidades

El legislador adelantó que, una vez que se cuente con esos documentos, la propuesta podría incorporarse a los trabajos de la comisión en la próxima o siguiente semana. Sin embargo, indicó que será necesario modificar el contenido para evitar duplicidades con protocolos y disposiciones que ya existen en la ley. "Hay algunas cosas que están dentro de los protocolos, dentro de la ley, y vamos a ver de qué manera las podemos aplicar sin que estemos haciendo una doble situación dentro de las leyes", explicó.

Pérez López aseveró que el análisis buscará que cualquier ajuste tenga como prioridad a las y los estudiantes. "Vamos a ver de qué manera logramos que esto sea bueno para todos, sobre todo para los niños, que es lo más importante. Yo soy maestro y siempre buscamos que lo que se haga sea en beneficio de la educación, pero sobre todo en beneficio de los niños", expresó.