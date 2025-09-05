Deuda de partidos refleja necesidad de replantear financiamiento: Badillo

El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, llamó a los partidos políticos a cumplir con sus obligaciones financieras y de transparencia ante las autoridades electorales, luego de que se confirmara que el extinto Partido Conciencia Popular (PCP) mantiene un adeudo superior a los 11.6 millones de pesos.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) publicó en el Periódico Oficial del Estado una lista provisional de créditos, en la que se detalla que el PCP tiene sanciones por 11 millones 623 mil 869.66 pesos, impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a irregularidades en sus informes de gastos ordinarios y de campaña entre 2020 y 2024.

Badillo Moreno señaló que el caso refleja la necesidad de replantear el financiamiento a los partidos políticos. Afirmó que no requieren de grandes cantidades de dinero, sino de "zapatitos, suelas y saliva" para recorrer territorio y convencer a los ciudadanos. Consideró que el incumplimiento de responsabilidades por parte del PCP habla de la calidad moral de los institutos políticos y de sus dirigentes.

Conciencia Popular perdió su registro en las elecciones pasadas, al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación requerido. Durante años se mantuvo activo mediante alianzas con el PRI y el PAN, que le garantizaron posiciones en el Congreso. Entre los beneficiados estuvieron Óscar Vera Fabregat, quien ocupó en cuatro ocasiones una diputación plurinominal; su hijo, Jorge Vera Noyola, actual magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA); y en la legislatura pasada, María Elena Ramírez, quien accedió al cargo por criterios de paridad de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado apuntó en que, pese a la desaparición del partido, debe cumplirse con las sanciones económicas pendientes. "El exhorto es claro: aunque ya no exista el partido, deben cumplirse las responsabilidades que quedaron pendientes", concluyó.