Deudores alimentarios tampoco accederían al trámite de licencias de conducir

Se analizará a fondo la posibilidad de que las personas deudoras alimentarias morosas no puedan obtener la licencia para conducir vehículos, con el objetivo de que no haya impedimentos legales, dijo Lidia Nallely Vargas Hernández, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Los abogados Melissa Mariel Galicia Rico y César Francisco González Viera, presentaron una iniciativa para reformar la fracción IX al artículo 36 de la Ley de Tránsito del Estado, a fin de las personas que busquen obtener la licencia para conducir vehículos, pero que sean deudoras alimentarias, no puedan acceder a la misma.Vargas Hernández matizó que, dentro de las mesas de diálogo sobre tal planteamiento, se estudiarán sus alcances para determinar si existe la probabilidad de que se incumplan normas constitucionales.Sentenció que sería muy importante lograr tales medidas restrictivas para las personas deudoras, pues es lamentable que puedan viajar al extranjero o conduzcan un automóvil, pero no cumplan la responsabilidad con sus vástagos.Enfatizó que luego de las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, todavía falta adecuar las leyes locales en la materia, entre ellas, que el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas estará a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)."De hecho son temas que yo ya tengo en la agenda. Como ustedes saben, yo soy la que llevó a cabo el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, y son temas que estoy retomando", concluyó.