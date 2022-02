Dialoga IMSS con el padre de menor cuyo cuerpo no fue entregado

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí confirmaron en reunión con el padre de la bebé cuyo cuerpo no fue entregado, la implementación del protocolo interno de investigación, así como actuación legal para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades correspondientes hasta llegar a las últimas consecuencias



El titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del OOAD, Raúl Mario Beltrán Flores; la Coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente, Minerva Salgado; y el cuerpo jurídico de la institución, expresaron su solidaridad y apoyo para la familia y establecieron una vía de diálogo y de comunicación con el padre en torno al proceso legal que lleva a cabo el IMSS en San Luis Potosí.



Durante la reunión, las autoridades del Instituto en el estado manifestaron que se tiene la certeza de que se actuará conforme a la legalidad para privilegiar el interés de los padres que denunciaron no haber recibido el cuerpo fetal de su hija, posterior a la atención obstétrica en el Hospital General de Zona No. 1, el pasado 17 de febrero.



En dicha reunión estuvieron presentes personal visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.