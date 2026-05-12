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Díaz de León Zapata deja el INE-SLP a dos meses de llegar

Se incorporará a la estructura nacional del organismo electoral, según se informó

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 12, 2026 11:03 a.m.
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Foto: Pulso

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Apenas dos meses después de haber asumido la titularidad de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis PotosíLiliana Díaz de León Zapata, dejará el cargo para incorporarse a la estructura nacional del organismo electoral, con lo que la delegación potosina volverá a quedarse sin una vocalía ejecutiva en funciones en pleno arranque de los trabajos rumbo al proceso electoral de 2027.

La salida de la funcionaria se formalizará el próximo 15 de mayo, luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, diera a conocer su nombramiento como nueva directora ejecutiva de Administración a nivel central, cargo que asumirá un día después dentro de la Junta General Ejecutiva del instituto.

Con este movimiento, la Junta Local del INE en San Luis Potosí volverá a operar de manera provisional, en espera de que el Consejo General designe primero a una persona encargada de despacho y posteriormente a quien ocupe de forma definitiva la vocalía ejecutiva local, pieza clave en la conducción de los trabajos electorales en la entidad.

Díaz de León Zapata había llegado al cargo el pasado 2 de marzo de 2026, tras la salida de Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, por lo que su permanencia al frente del órgano electoral potosino se convierte en una de las más breves de los últimos años dentro de la estructura del instituto en el estado.

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Durante su corta gestión encabezó labores de organización interna y coordinación operativa en la delegación, en un periodo de transición en el que el INE comienza a preparar la ruta institucional hacia los próximos procesos electorales.

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