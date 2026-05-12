Disuelve la Municipal un baile callejero en la Col. Las Piedras

Elementos de la Policía Municipal capitalina lograron disuadir un baile callejero en la colonia Las Piedras, en donde hubo un conato de violencia cuando uno de los presentes realizó disparos al aire pero finalmente se pudo controlar la situación mediante tácticas disuasivas.

Ante la intervención policial. todos los presentes huyeron sin que hubiera personas detenidas aunque tampoco hubo heridos y finalmente el evento no se llevó a cabo ya que los vecinos temían se pudieran registrar riñas con desgracias personales.

Fue la noche del domingo, cuando se instaló el sonido denominado Jasso en las calles Tecalli y Roca de la colonia Las Piedras, ya que se pretendía celebrar un baile organizado por algunos chavos banda de la zona.

No obstante, ante experiencias pasadas, los vecinos temían que hubiera riñas callejeras donde ellos o sus bienes salieran afectados, por lo que determinaron pedir ayuda a la Guardia Civil Municipal de la capital para que se evitara el evento, el cual tampoco contaba con los permisos necesarios para su ejecución.

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Fue cerca de las diez de la noche cuando los agentes policiales arribaron al sitio del baile y se dirigieron con el dueño del sonido para conminarlo a que desmontara todo y evitar el evento ante el peligro que representaba y al no tener permiso para ello.

Fue entonces que uno de los organizadores enfrentó a los agentes policiales y desenfundó un arma de fuego lanzando disparos al aire, por lo que todos los presentes se fugaron perdiéndose entre las calles mientras los agentes se daban a la tarea de controlar la situación.

Luego de varios minutos todo volvió a la normalidad y la estructura del sonido fue desmontada para retirar todo de la calle, finalmente no hubo personas lesionadas y los agentes policiales se retiraron una vez que disuadieron el evento.