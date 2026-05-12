Ridículo educativo > SLP, la excepción

Resultó lamentable el espectáculo que dio la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la fallida intentona de recortar el ciclo escolar debido al Mundial.

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El titular de la SEP, Mario Delgado hizo un enorme ridículo, que intentó maquillar con pretextos, pero al final, la indignación que registró en diversos sectores, principalmente en el magisterio y los padres de familia.

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Así, en lugar del cinco de junio, el fin de los cursos se mantendrá el 15 de julio.

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En la finta se fueron la mayor parte de los secretarios estatales, incluyendo el de la SEGE, que deberá dar marcha atrás a la decisión que, en la versión original de la SEP, el titular potosino apoyó.

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Mientras que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desnudó el gris panorama de las desapariciones en las entidades y recuerda que San Luis Potosí es uno de los estados en donde aún preocupa la incidencia de este delito, parece que las cuentas locales sobre la materia no cuadran.

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De acuerdo al gobierno estatal, el 86 por ciento de las desapariciones en la entidad ocurrieron entre 2010 y 2020, precisamente un año antes de que esta administración iniciara.

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Sin embargo, de acuerdo a los datos sobre desapariciones publicadas por la Fiscalía General del Estado, entre 2010 y 2026, se han registrado dos mil 281 alertas de desaparición.

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De ellas, mil 514 ocurrieron entre 2021 y 2026, es decir, el 66.3 por ciento. Las restantes 767 ocurrieron, precisamente, entre 2010 y 2020. Se trata del 33.6 por ciento

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Es decir, que el grueso de las desapariciones no es cosa del pasado, sino un evento muy actual.

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Mientras en otras entidades, el Partido Verde Ecologista de México y Morena avanzan en las coaliciones para 2027, surgen más indicios de que San Luis será la excepción.

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Las dirigencias nacionales verde y guinda y la del Partido del Trabajo acordaron, en una decisión que refleja la escasa confianza que existe entre los aliados, realizar encuestas "espejo" para definir qué partido que nombrará al candidato en los estados en donde la coalición sobreviva.

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Es decir, cada partido hará su propia encuesta porque no confían en sondeos ajenos.

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La excepción es San Luis Potosí. Aquí, acordaron los tres partidos, que no realizarán sondeo alguno, lo que es un indicio de que irán separados ante la insistencia del PVEM de nombrar a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura, lo que, al ir en contra de los preceptos antinepotistas de Morena, anula la alianza en la entidad.