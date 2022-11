Dice Gallardo que árboles frenan un puente peatonal

Al ser cuestionado sobre una obra para edificar un puente peatonal en la avenida Fray Diego de la Magdalena, el gobernador de estado, Ricardo Gallardo Cardona expresó que sería probable, pero antes deben ver cómo plantearlo, ya que en la zona existe una zona de árboles muy cerrada, y en caso de tirar un árbol se “prenden” las organizaciones.

“De hecho sí tenemos en mente poner un puente nuevo, nada más que ahí se batalla mucho por el tema de los árboles, están súper cerrados los árboles, quitar un árbol, se va a hacer un escándalo, de por sí imagínense, cuando se intenta hacer algo de algún arbolito, pues se prenden todas las organizaciones”, expresó.

Al respecto, Luis González Lozano, presidente de Cambio de Ruta A.C. expuso que no están en contra del desarrollo urbano, solo exigen que se respeten las normativas existentes para garantizar que los árboles derribados sean trasplantados o sustituidos, pero que esto sea informado a la ciudadanía mediante documentos formales.

Lamentó que los proyectos de infraestructura potosina, no hayan logrado integrar los proyectos: “en otros países, lo que han hecho es respetar todo el equilibrio ecológico, algo que no ha sucedido en San Luis Potosí, no me gusta el árbol, voy y lo tiro”, dijo.

Finalmente, González Lozano expresó que, en la entidad potosina, la señal es clara: “te molesta un árbol, quítalo, no pasa nada”.