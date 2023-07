Dice gobierno que no buscará más créditos

En lo que resta del año, no se contempla la contratación de más créditos quirografarios, afirmó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado.

Recientemente la empresa calificadora de deuda PCR Verum, informó que la entidad tiene la posibilidad de incrementar en el presente ejercicio la deuda pública directa con los bancos de 3 mil 669 millones de pesos hasta los 7 mil millones de pesos.

González Martínez valoró que existe confianza de cerrar el año en materia financiera, a través de la revolvencia o movimiento del dinero, los ingresos del Gobierno del Estado y las participaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

En entrevista, informó que, de los créditos quirografarios solicitados por una suma en conjunto de mil 500 millones de pesos, en la actualidad ya se ha pagado alrededor del 70 por ciento del préstamo, es decir, mil 050 millones de pesos.

“Ahorita no hay planes, no hay para contratar deuda en corto o en largo plazo. Eso llevaría un proceso más largo de estudio, pero sobre todo sería para obras de infraestructura en caso de haberlo, pero ahorita no lo hay”, aseguró.