Dice Nava que recibió una ciudad con más de 9 años de abandono

El alcalde de la capital Xavier Nava Palacios, aseguró que él recibió una ciudad con más de 9 años de abandono, y ello obligó al actual ayuntamiento a tratar de recuperar esa infraestructura.

"No ha sido posible hacerlo al cien por ciento, pero hay mucho mejores condiciones de las que nosotros encontramos".

Dijo que incluso en materia financiera, ahora el ayuntamiento se quedará en una situación completamente distinta. "Nosotros, cuando llegamos, no había procesos registrados y había dobles contabilidades, y debían más de mil 400 millones de pesos... no tenían un padrón de proveedores al día, y los procesos no se realizaban conforme a la ley".

Aseguro que se quedan unas finanzas sanas, hay una deuda menor a los 700 millones de pesos y si bien los pasivos van incrementándose de acuerdo a los proyectos de obra que están ejecutando, van a dejar unas unas finanzas sanas.

"La gente sabe que puede concursar en los procesos de licitación... tenemos más de 140 a casi 150 contratistas que fueron adjudicados con obra pública a través de los procesos de licitación, y adjudicaciones".

Aseguró que las áreas funcionan, los reglamentos ahí están, y crearon instituciones sólidas "entonces, es otro municipio y es otra administración, y que no nos vengan a inventar cosas".

Recordó que hay obras que se quedan para que se concluyan en la próxima administración, y de ellas, hay algunos techados escolares en las delegaciones o en la zona rural, y en ellas está etiquetado el recurso, y no se puede usar para otra cosa; es que en ello que ese dinero debe de llegar a donde se están haciendo las obras... y quien diga lo contrario está mintiendo".