Dice Serrano que diputados no cobrarán más

No habrá incrementos a la dieta ni prestaciones de los diputados en esta Legislatura, aseguró el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Señaló que, si bien los anteriores diputados dejaron pendientes algunos compromisos administrativos, también se buscará financiar el mantenimiento de la sede legislativa de jardín Hidalgo.

No especificó los pendientes administrativos que dejó la anterior Legislatura, tampoco respondió si el presupuesto restante del 2024 será suficiente para cerrar el año.

“No hay ningún incremento a la dieta de los diputados, los diputados quedan con sus prestaciones totalmente como la Legislatura anterior, eso es algo que ya acordamos, lo que busco es la dignificación para los que laboran en el Congreso, para los propios compañeros diputados y finalmente la apertura de este espacio, que es del pueblo”, comentó.

Por otro lado, habló de la necesidad de mantenimiento del edificio ubicado en Plaza de Armas.

“Algunos edificios históricos deben tener la atención que merecen, independientemente de las propuestas que se hagan para un nuevo Pleno para el Congreso, por ley, están protegidos y la ley obliga a que estén debidamente en mantenimiento”, comentó.

Héctor Serrano también señaló que, por acuerdo de la JUCOPO, se buscará retirar las mallas que protegen el edificio legislativo, con el objetivo de brindar mayor apertura a la ciudadanía.

“Las mallas se colocan cuando hay un riesgo evidente en el edificio para conservarlo. Entonces, por un lado, ponemos mallas para conservarlo y por otro lado, no le damos el mantenimiento necesario, me parece que no tiene sentido”, declaró.