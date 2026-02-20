DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

A días de la clausura del asilo "La Aldea de los Abuelos", el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que 22 personas adultas mayores permanecen en la "Casa de los Potosinos" bajo atención institucional.

Atención y seguimiento a adultos mayores

El inmueble fue cerrado el 18 de febrero tras un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades sanitarias y de protección civil, lo que derivó en el traslado de los residentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado, el DIF señaló que las personas canalizadas reciben acompañamiento psicológico, trabajo social y asesoría jurídica. También indicó que cada caso cuenta con seguimiento individual y que se analiza la posible reintegración familiar cuando existan condiciones adecuadas.

LEA TAMBIÉN Busca el DIF a familiares de abuelitos rescatados Un total de 22 adultos mayores fueron resguardados en La Casa de los Potosinos, informó el DIF

El Gobierno estatal afirmó que con estas acciones se busca garantizar la estabilidad física y emocional de los adultos mayores tras el desalojo.

Buscan a familiares de adultos mayores rescatados en SLP