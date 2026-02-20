DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo
Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico
A días de la clausura del asilo "La Aldea de los Abuelos", el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que 22 personas adultas mayores permanecen en la "Casa de los Potosinos" bajo atención institucional.
Atención y seguimiento a adultos mayores
El inmueble fue cerrado el 18 de febrero tras un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades sanitarias y de protección civil, lo que derivó en el traslado de los residentes.
En un comunicado, el DIF señaló que las personas canalizadas reciben acompañamiento psicológico, trabajo social y asesoría jurídica. También indicó que cada caso cuenta con seguimiento individual y que se analiza la posible reintegración familiar cuando existan condiciones adecuadas.
El Gobierno estatal afirmó que con estas acciones se busca garantizar la estabilidad física y emocional de los adultos mayores tras el desalojo.Buscan a familiares de adultos mayores rescatados en SLP
DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo
Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico
