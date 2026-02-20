logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico

Por Redacción

Febrero 20, 2026 05:22 p.m.
A
DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

A días de la clausura del asilo "La Aldea de los Abuelos", el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) informó que 22 personas adultas mayores permanecen en la "Casa de los Potosinos" bajo atención institucional.

Atención y seguimiento a adultos mayores

El inmueble fue cerrado el 18 de febrero tras un operativo interinstitucional en el que participaron autoridades sanitarias y de protección civil, lo que derivó en el traslado de los residentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En un comunicado, el DIF señaló que las personas canalizadas reciben acompañamiento psicológico, trabajo social y asesoría jurídica. También indicó que cada caso cuenta con seguimiento individual y que se analiza la posible reintegración familiar cuando existan condiciones adecuadas.

LEA TAMBIÉN

Busca el DIF a familiares de abuelitos rescatados

Un total de 22 adultos mayores fueron resguardados en La Casa de los Potosinos, informó el DIF

El Gobierno estatal afirmó que con estas acciones se busca garantizar la estabilidad física y emocional de los adultos mayores tras el desalojo.

Buscan a familiares de adultos mayores rescatados en SLP

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo
DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

DIF reporta atención a 22 adultos mayores tras clausura de asilo

SLP

Redacción

Aseguran seguimiento psicológico, social y jurídico

Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años
Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años

Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años

SLP

Ana Paula Vázquez

Ciudadanos Observando consideró que varias de las quejas eran procedentes

Clausura Profepa empresa en Ébano por manejo ilegal de residuos
Clausura Profepa empresa en Ébano por manejo ilegal de residuos

Clausura Profepa empresa en Ébano por manejo ilegal de residuos

SLP

Redacción

Operaba sin autorización de Semarnat, por lo que suspendió actividades y abrió procedimiento administrativo

Falla en pozo mantiene sin agua a varias colonias de Soledad
Falla en pozo mantiene sin agua a varias colonias de Soledad

Falla en pozo mantiene sin agua a varias colonias de Soledad

SLP

Samuel Moreno

Habitantes de Residencial La Hacienda denuncian falta total de suministro desde el pasado 28 de enero