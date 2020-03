Difunde SSP recomendaciones a padres de familia para que hijos estén a salvo en casa

Ante la medida emitida por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México de suspender las clases presenciales en los centros educativos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), emitió algunas medidas de prevención para las y los menores que se quedarán en casa durante este periodo de resguardo.

Primeramente, es necesario informar a las y los menores del porqué del estado social actual, es muy importante que las madres y los padres de familia tengan una actitud calmada en casa y no estén expuestos a una sobreinformación, por lo que se debe evitar estar en contacto todo el tiempo con noticias o redes sociales para no transmitir intranquilidad a las y los pequeños.

Esta nueva circunstancia, debe convertirse en una nueva fórmula para aprender y, además, pasar más tiempo en familia, por lo que se recomienda realizar actividades conjuntas que fomenten diversas capacidades en la lectura, matemáticas o manualidades, o incluso limitar el uso de tablets, videojuegos, móviles y demás gadgets.

Los padres y madres de familia deben cerciorarse muy bien a qué páginas de contenido educativo acceden las y los menores de edad al realizar sus tareas o clases en línea, ya que, si no son las oficiales de los centros educativos, los menores pueden acceder a lugares con contenido no recomendable.

Inste a sus hijas e hijos a no jugar con cerillos, encendedores o fuego, ya que pueden ocasionar un incendio. Evite un accidente manteniendo fuera de su alcance medicamentos, productos de limpieza e insecticidas, además de objetos punzocortantes, tijeras y cualquier otro objeto que pueda causarles alguna herida.

Enseñe a sus hijas e hijos el buen uso de la Línea de Emergencias 9-1-1.

Ante esto, la SSPE pone a disposición de la ciudadanía la Línea de Emergencias 9-1-1, que se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año.

La dependencia reitera que la suspensión de actividades en los diferentes sectores por COVID-19, NO es por periodo de vacaciones, si no es una medida preventiva, por lo que se exhorta a la población a ser responsables, no acudir a lugares donde haya mayor afluencia de personas, plazas comerciales, parajes turísticos y eventos masivos.

Además, la corporación recomienda que las madres y padres de familia que tengan que salir de su casa, al regreso se laven las manos por lo menos 20 segundos, en especial, si se tuvo contacto con superficies en ligares públicos, no saludar de mano o beso; limpiar superficie con agua y cloro; evitar tocarse el rostro con las manos sucias, así como estornudar o toser en la parte interna del codo.