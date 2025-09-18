Diputada cuestiona falta de sororidad de Sara Rocha en el Congreso

La diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, cuestionó la designación de la priista Sara Rocha como presidenta de la directiva del Congreso del Estado, cargo en el que también funge como coordinadora de bancada, lo que, dijo, la convierte en "juez y parte".

En entrevista con Pulso Online, López Torres consideró que el nombramiento no solo evidencia problemas de congruencia política, sino también una falta de sororidad.

"Se presume que esta legislatura es la más paritaria y que la directiva está integrada por mujeres, pero si a la compañera que tienes al lado no le das oportunidad de ocupar un espacio, ¿dónde queda la sororidad?", cuestionó.

Añadió que acumular funciones —presidencia de la directiva, Jucopo y coordinación de bancada— contradice el discurso de impulsar a otras legisladoras.

"No es correcto que se valga ser juez y parte. Hoy la ley lo permite, pero hay asuntos de ética y de sentido común. No haber estado presente en la primera sesión, en un evento histórico como la elección de jueces y magistrados, fue irresponsable e incongruente", subrayó.

La legisladora adelantó que este tipo de casos podrían motivar reformas a la Ley Orgánica y al reglamento interno del Congreso, para impedir que la presidencia de la directiva sea ocupada al mismo tiempo que un asiento en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Balance legislativo y agenda para el segundo año

En el marco de su primer informe, López Torres hizo un balance de su labor, destacando iniciativas como la reforma para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realice visitas periódicas a los penales de la entidad.

Explicó que su oficina mantiene puertas abiertas y que su prioridad ha sido escuchar directamente a la ciudadanía.

De cara al segundo año legislativo, adelantó que su agenda estará enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres, con énfasis en temas como el cáncer de mama, la salud menstrual y la violencia digital.

"Voy a seguir trabajando por las causas justas de las mujeres en San Luis Potosí", aseguró.

También celebró que esta legislatura sea la que más diputadas ha tenido en la historia del Congreso local —14 de 27—, lo que calificó como un cambio positivo, aunque insistió en que debe traducirse en resultados tangibles y no solo en símbolos.

"Lo que necesitamos es que las acciones hablen más que las palabras. No basta con decir que hay compromiso institucional si en los hechos no se refleja", concluyó.

Jessica Gabriela López Torres, diputada de Morena