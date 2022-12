Diputada de Morena apoya que se rape a jóvenes detenidos

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, respaldó el posible regreso del operativo “Convoy” anunciado por el gobernador Ricardo Gallardo.

“Yo creo que vamos a tener que regresar a esos tiempos en que llegaba El Convoy, se llevaba a todos los que andaban en la calle, los rasuraban y los dejaban pelones”, dijo el viernes el mandatario.

Esa propuesta fue respaldada por la legisladora, quien aseguró “sé que la ciudadanía lo va a agradecer y más las personas adultas mayores”, recalcó la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Refirió que ese tema ya se había dialogado en el Poder Legislativo, afirmó también que las personas solicitan apoyo por jóvenes consumiendo alcohol o drogas en la vía pública.

Lo que, aseguró, conlleva a que surjan asaltos o faltas de respeto a los vecinos, como orinarse en las fachadas de inmuebles.

Estimó que sería algo bueno revivir dicho patrullaje en las calles, así como a quienes se encuentren ingiriendo bebidas embriagantes, se les impongan sanciones en beneficio de la sociedad.

Dijo que la ley no se cumple o no es tan fuerte como en otros países y que con tal medida no habría tanto joven drogándose o embriagándose en la calle.