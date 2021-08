Diputada del PRI desconoce a Pesina

Además de catalogar como cobarde el desistimiento de impugnar la elección de la gubernatura por parte de Elías Jezrael Pesina Rodríguez, dirigente estatal del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada de ese mismo partido, recriminó que, "si tiene tantita madre" y dignidad, debería presentar su renuncia.

Aseguró que la acción del líder estatal en San Luis Potosí, es una "alta traición" a la militancia del Revolucionario Institucional, por lo cual, "a mí en lo particular, Elías Pesina no me representa como presidente", dijo.

En entrevista, Benavente Rodríguez lamentó que el PRI no logra reposicionarse en el panorama político de San Luis Potosí debido a que permean las influencias y las manipulaciones.

Dijo además que detrás de la decisión de Pesina Rodríguez se encuentran actores ajenos al priismo, dado que el excolaborador de la administración carrerista no "da paso sin huarache", es decir, no toma un posicionamiento si no se lo ordenan.

"Más allá del fondo del tema es una vergüenza para mí como priista, que el presidente de mi partido desista de defender el voto de los priistas, a mí me da vergüenza que estén sucediendo este tipo de cosas", fustigó.

Así, Benavente Rodríguez se suma a diferentes actores políticos de "Sí por San Luis Potosí", quienes han reprochado la determinación de no mantenerse en la intención de judicialización ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).