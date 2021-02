Diputada denuncia exclusión; abandona bancada panista

No ser tomada en cuenta por no apoyar en la contienda interna a Octavio Pedroza Gaitán, además de sufrir exclusión para "ni siquiera para ir a echar porras", fueron los motivos por lo que Vianey Montes Colunga, decidió abandonar el Partido Acción Nacional (PAN).

Luego de anunciar en sesión ordinaria del Pleno del Congreso su salida de la bancada panista, contrastó que, pese a ser una única diputada que ganó un Distrito de mayoría para el panismo, no se le consideró "para nada" en el proceso electoral en desarrollo.

"Creo que el Partido Acción Nacional no me necesita, y bueno, por eso decidí ser diputada independiente (...) es una decisión personal (...) yo soy de que donde vemos que ya no cabemos, pues hay que salirnos", relató.

Evidenció en entrevista que, como se ha dado a conocer en las últimas semanas, Acción Nacional está "orillando" a que militantes importantes abandonen el instituto político.

La legisladora local y ahora independiente comunicó que el PAN es tan burocrático y elitista, que nunca pudo afiliarse porque casi debe presentarse "la carta del Papa para que te acepten". Aunado a que, solo ingresa quien tiene simpatías con Xavier Azuara Zúñiga, denunció finalmente la legisladora potosina.