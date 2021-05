Diputada federal de MC ve acuerdo de facto para que 4T apoye a Gallardo

Hay un acuerdo de facto, donde desde el Gobierno lopezobradorista se apoya la candidatura a la gubernatura de José Ricardo Gallardo Cardona del PVEM-PT, y no la postulación de Mónica Liliana Rangel Martínez de Morena, cuya acción es violentar a la abanderada, evaluó Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), en su visita a la capital potosina.

Acompañada por Adriana Marvely Costanzo Rangel, candidata a gobernadora, la congresista federal relató que desde un principio en la Cámara de Diputados, la bancada morenista intentó sumarlo, pero al no poder conseguirlo se unió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"Hubo un acuerdo directamente con Mario Delgado, porque lo vimos en la Cámara de Diputados, su forma de votar, participar fue junto a Morena; el acuerdo fue con Morena", externó.

En conferencia de prensa, criticó que las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes entidades, como la que hizo ayer a la Huasteca potosina, pretenden influir en las decisiones del electorado y así favorecer a sus abanderados, que en el caso potosino, no es para Rangel Martínez.

Tagle Martínez lamentó que, con ese tipo de acciones, Morena violenta los derechos políticos de las mujeres, situación contraria en Movimiento Ciudadano, donde se promueven cuadros reales. "No estamos utilizando a las mujeres", aseveró.

"En el caso de San Luis Potosí, pues yo mucho me temo que siguen influyendo, no necesariamente para apoyar a su candidata, sino para otros lados, otros proyectos y eso es muy lamentable, porque desafortunadamente también se usa solamente la imagen de las mujeres, y eso no lo podemos permitir", sentenció.