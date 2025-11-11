Diputada pide licencia indefinida; aduce motivos personales

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricia Aradillas Aradillas, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas. La petición fue aprobada por unanimidad y turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su análisis.

De acuerdo con información de la Directiva del Congreso, la legisladora argumentó motivos personales, sin detallar las razones específicas de su salida. En su lugar asumirá la curul Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, suplente en la fórmula original del PVEM.

Martínez Vázquez cuenta con experiencia en la administración pública: fue funcionaria en el área de Catastro Municipal de San Luis Potosí de 2015 a 2018, y actualmente asesora de Consejos de Desarrollo Social en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Su incorporación al Congreso se formalizaría durante la misma sesión ordinaria.

La salida de Aradillas ha generado especulaciones políticas, ante versiones que la vinculan con una posible renuncia de la presidenta concejal de Villa de Pozos, María Teresa Rivera Acevedo, aunque no existe pronunciamiento oficial al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consultado sobre el tema, el concejal de Villa de Pozos por el PRI, Víctor Nájera, dijo que los integrantes del Concejo no han sido informados sobre alguna dimisión.

"Hemos trabajado de manera adecuada bajo la dirección de la presidenta concejal y continuaremos así hasta nuevo aviso", señaló, al afirmar que las labores en el municipio 59 siguen desarrollándose con normalidad.