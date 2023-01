Diputada seguirá lucha contra violencia

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga dijo que seguirá trabajando las reformas necesarias para erradicar la violencia vicaria, que afecta a las familias en San Luis Potosí.

Refirió que según las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 39.9% de las mujeres han sufrido violencia a manos de su pareja, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física o sexual, y del total de las mujeres violentadas, 78% no denuncian.

La legisladora señaló que las razones principales por las cuales ese 78% decidió no denunciar son por considerar que no fue algo suficientemente grave, por miedo a las consecuencias, por vergüenza, no sabían cómo ni dónde denunciar, por sus hijos e hijas, porque su agresor le prometió que iba a cambiar.

Gabriela Martínez hizo hincapié en que, en el país se sigue sustrayendo a menores, y que las víctimas sufren una realidad que las lacera, ya que fueron amenazadas con hacerle daño a sus hijas e hijos si se separaban o si denunciaban la violencia; fueron amenazadas de muerte en algún momento de su relación.

Explicó que la violencia vicaria no sólo incluye la sustracción de los menores, sino varios tipos de violencias que sufren las madres de familia, antes de que les sean arrebatados sus hijos. “Por ello seguiremos luchando por llevar a cabo todas las reformas necesarias para erradicar esas violencias y garantizar a las mujeres potosinas una vida libre de violencia”, concluyó