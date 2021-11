Diputadas piden a Gallardo respetar autonomía del Congreso

Mientras diputadas de oposición se pronunciaron por la autonomía y división de poderes, José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM, minimizó que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona haya instruido a su bancada votar en contra del aumento de la tarifa propuesto por el Interapas, pues a su consideración no existe un problema de vulnerabilidad "ni mucho menos".

Fernández Martínez recordó que antes de que Gallardo Cardona se pronunciara sobre el tema, los integrantes del Verde Ecologista de México ya habían expuesto "infinidad" de manifestaciones en contra del alza.

Señaló que la declaración del mandatario estatal no vulneró la división entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque en las ocasiones que difiera el Grupo Parlamentario del PVEM con el gobernador, "que serán muy pocas o probablemente no existan", no habrá problema de manifestarlo.

"Nosotros gozamos de plena autonomía, de libertad y de podernos expresar en el sentido que nosotros consideremos conveniente, pero en este caso, por supuesto que vamos en contra del aumento a la tarifa del agua. De eso no hay ninguna duda", recalcó.

Entrevistada aparte, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, diputada presidenta de la Mesa Directiva, dijo desconocer el término utilizado por Gallardo Cardona ante la prensa en relación con sus correligionarios del PVEM, sin embargo, dijo que "a lo mejor" fue una expresión "coloquial".

La congresista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el Poder Legislativo se ha conducido con responsabilidad en cuanto a la división y autonomía de los poderes del Estado, por lo cual, se pugna por respetar tales conceptos.

"Yo respeto el comentario que hizo al respecto. Nosotros estamos trabajando desde nuestra trinchera, desde el Congreso del Estado asumiendo la responsabilidad que nos toca, tomando las decisiones de todos y cada uno de nosotros", declaró.

Por separado, Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), opinó que la autonomía en los tres poderes debe de existir, porque garantiza a la población que las acciones gubernamentales se harán de manera ordenada, y los beneficiados serán los ciudadanos.

"Yo respeto mucho las palabras del señor gobernador, respeto mucho a mis compañeros, pero yo considero que definitivamente en este análisis que está haciendo de este y todos los temas que llegan aquí al Congreso del Estado, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad", concluyó.