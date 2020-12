Diputado Guajardo se suma a Octavio

El diputado local Rubén Guajardo Barrera y el ex presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Max Jasso Padrón hicieron público respaldo y se sumaron al precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán.

"En el PAN necesitamos un candidato que transpire su ideología y replique sus valores; sólo así, tendremos un gobierno humanista, solidario y 100 por ciento panista, en donde todas y todos seamos incluidos", afirmó el diputado Rubén Guajardo Barrera.

De igual forma, patentizaron su adhesión el ex diputado y ex alcalde de San Martín Chalchicuautla, José Guadalupe Rivera Rivera; el ex alcalde de Aquismón, Víctor Hugo Martínez, y el ex alcalde de Xilitla, Javier Pacheco Sánchez.