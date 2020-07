Diputado Hervert da positivo a coronavirus

A través de su perfil de la red social Twitter, el diputado local Rolando Hervert Lara, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso estatal, informó haber salido positivo a una prueba de COVID-19, por lo que desde ayer se mantendría en aislamiento.

"Informo a ustedes que me realicé la prueba de COVID-19 con el objetivo de monitorear mi salud, como lo he venido haciendo desde que inició la pandemia y en esta ocasión he dado positivo. Me mantendré aislado y trabajando. Agradezco mucho su apoyo y solidaridad. Sigámonos cuidando", fue lo que escribió el legislador en su tuit.

Desde hace varias semanas, el congresista anduvo muy activo visitando diversos municipios que forman parte del distrito electoral que representa.