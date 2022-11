Diputado pide justicia para Marion

El diputado del décimo distrito local, con cabecera en el municipio de Rioverde, Ramón Torres García, exigió justicia para Marion Izaguirre Dueñas y pidió a las autoridades evitar revictimizar a las víctimas de feminicidio en el Estado.

Estableció que la sociedad de Rioverde se encuentra devastada ante los últimos acontecimientos que se han suscitado en este municipio con el presunto feminicidio de Marion y la desaparición de tres mujeres más el pasado fin de semana.

"Los que tuvieron el privilegio de conocer a Marion la describen como una madre ejemplar de dos niños, trabajadora, carismática, buena amiga, mujer de principios y valores, cercana a su familia, por lo que hago uso de esta máxima tribuna como legislador para levantar la voz y exigir justicia pronta y expedita; pedir que todo el brazo de la Ley caiga sobre los responsables", enfatizó.

Solicitó a las autoridades atender los casos de feminicidio con una perspectiva de género, con la empatía que las familias de las víctimas necesitan para superar los obstáculos y hacer justicia a sus hijas.

Pidió que las investigaciones se realicen apegados a derecho, "Que no se revictimice a Marion, ni a ninguna mujer que haya sido víctima de cobardes hechos, que no haya errores en la investigación o en el ya tan cansado procedimiento; que no permitan que el cáncer llamado impunidad golpee más a las familias";.

Torres García solicitó que los instrumentos de inteligencia y coordinación con los que cuenta el Estado se enfoquen a una reacción acorde a lo sucedido y que a la brevedad se logre detener al o a los responsables.

El diputado del décimo distrito, levantó la voz en tribuna para también pedir que se dé con el paradero de las jóvenes Tania, Yetzel y Patricia, quienes desaparecieron el pasado 7 de noviembre cuando salieron a divertirse a un antro del municipio de Ciudad Fernández e invitó a quienes puedan aportar datos de su paradero lo hagan para terminar con la angustia de sus familias.