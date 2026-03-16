Diputado propone nueva ley para resolver conflictos sin juicio en SLP

El diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa para expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar la legislación local y armonizarla con las disposiciones federales en la materia.

La propuesta también contempla reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, a fin de adecuar el marco normativo.

De acuerdo con la iniciativa, la nueva legislación permitiría abrogar la actual Ley de Mediación y Conciliación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de abril de 2014.

El legislador argumentó que la normativa vigente se enfoca principalmente en mediación y conciliación, pero no regula de manera integral otros mecanismos como la negociación, la negociación colaborativa ni un régimen moderno de arbitraje, además de carecer de herramientas digitales y sistemas de convenios interoperables.

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También señaló que en 2025 se reconfiguró el Poder Judicial del Estado con la expedición de una nueva Ley Orgánica que creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, además de reconocer al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz como órgano auxiliar.

Según el diputado, esta nueva estructura requiere actualizar definiciones y distribuir adecuadamente las atribuciones de administración, certificación, vigilancia y disciplina en materia de mecanismos alternativos.

La iniciativa también plantea delimitar con mayor claridad la materia penal, establecer reglas para el sistema de convenios y definir un régimen específico para mecanismos en materia administrativa.

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La propuesta fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado para su análisis.