Diputados de Morena atienden sesión desde evento con Serrato y Gallardo en el PVEM

Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada del PRI y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reclamó al levantar con la mano y poner en alto el celular, que congresistas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sesionaran mientras de forma simultánea acudían a eventos partidistas.







Fustigó que sus colegas Edson Quintanar Sánchez y Angélica Mendoza Camacho, se conectaron a la sesión virtual, a fin de no verse afectados en la reducción del sueldo. "Si no podían estar aquí es por enfermedad, no para estar jugando doble juego", declaró.







Señaló que Quintanar Sánchez, defendió la iniciativa de la Ley de Austeridad del Estado, mientras se encontraban en un evento proselitista. "Ese es el nivel de interés que se les da a las cosas", lamentó.







"Es súper importante que podamos ver el interés que se tiene en el tema (...) yo invitaría a las personas que están dando seguimiento a esta sesión (...) esto sí es demagogia. No es posible que se vengan a rasgar las vestiduras en un intermedio de un evento político", criticó.







Ante ello, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, diputado del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), solicitó realizar pase de asistencia para descontar el sueldo de los congresistas; a la moción se sumo María Isabel González Tovar del Partido de la Revolución Democrática (PRD).







En ese momento, las cámaras de los legisladores de Morena no estaban encendidas como los demás, pero al escuchar su nombre las activaron.







Aunque no la mencionaron en la sesión virtual, la diputada morenista Alejandra Valdez Martínez también acompañó a Quintanar Sánchez y Mendoza Camacho, a un evento de presentación de Leonel Serrato Sánchez como aspirante a candidato al Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se celebró a la misma hora.







Frente al pase de lista y solicitud de encender la cámara, los tres congresistas salieron de la conferencia de prensa de Serrato Sánchez para esconderse en algún lugar cerrado y conectarse a la plenaria; Quintanar Sánchez portaba audífonos manos libres.