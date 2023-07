Diputados de oposición, contra posible ampliación de la deuda estatal

Aunque la administración estatal descartó por el momento la posibilidad de ampliar deuda estatal, según palabras de José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, en su momento se podría valorar la posibilidad "si las condiciones se generan o así se requieren"; ante ello, diputados de oposición descartaron su aprobación, en tanto no se transparente su destino o el actual uso y destino de los recursos públicos.

Al respecto, la legisladora Gabriela Martínez Lárraga de Redes Sociales Progresistas, expuso que actualmente el gobierno estatal ha sido omiso en transparentar el ejercicio del recurso público, debido a ello, sería una de las razones por la cual no estaría de acuerdo en aprobar la contratación de deuda pública.

"Acciones como la compra de boletos para el concierto de Luis Miguel, la cartelera gratuita del Teatro del Pueblo y la falta de planeación y transparencia de obras como la Arena Potosí, no nos dan una garantía de cómo se gastaría el dinero del préstamo", detalló.

Agregó que en caso de que se solicitara la aprobación por parte del Ejecutivo estatal, un eventual consentimiento de sus compañeros legisladores sería un gran error, aunque no descartó la posibilidad, "como lo han hecho hasta ahora, que es votar todo a favor, porque no ha habido una oposición clara, no hay contrapesos y los de la coalición han sacado todo a su favor sin ni siquiera un debate de nivel, con argumentos válidos".

Por su parte, el diputado independiente Mauricio Ramírez Konishi, indicó que ante los niveles históricos de las deudas acumuladas por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, refiriéndose a la bancaria y la de la Dirección General de Pensiones, cualquier solicitud de refinanciamiento, reestructuración o contratación de nueva deuda se tendría que analizar a profundidad "para ver a qué se va a destinar, ya que, si no se tiene claro el destino de los préstamos o la seguridad, de que dichos recursos se vayan a rubros que sean productivos, como atracción de empresas, infraestructura, salud o educación, en caso contrario sería muy difícil acompañar esta solicitud", aseguró.