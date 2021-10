Diputados del PRI promueven amparo para vacunar a niños

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, puso a disposición de la ciudadanía, un formato para que las y los ciudadanos puedan promover un amparo en el que exijan la vacunación de sus familiares menores de 18 años, "y la autoridad esté obligada a administrárselas".

El documento lo están compartiendo a través de sus redes sociales, así como de sus dirigencias nacional, estatales y municipales, con el compromiso de "acompañar a todas las personas que deseen iniciar con este procedimiento legal para defender a los niños y niñas de México".

Al respecto, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, Alejandro Moreno, plantearon la exigencia a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que los niños y niñas sean vacunados sin ningún tipo de excepción.

"Las vacunas son la mejor política pública para terminar con la pandemia de Covid-19 porque son eficaces y seguras e impiden cuadros graves y mortales".

Asimismo, la diputada Lorena Piñón Rivera precisó que "al mes de agosto, previo al inicio del periodo escolar, oficialmente en México se identificaron 60 mil 928 contagios en niños con 613 fallecidos".

Dijo que "el regreso a clases aconteció sin ningún tipo de campaña de vacunación para los menores de edad. Conforme a estadísticas de la propia SEP, el 26.5% de los contagios entre menores de 5 a 17 años durante los primeros once días de septiembre ocurrieron oficialmente en algún recinto escolar del país".

Piñón Rivera señaló que "no aplicar las vacunas a los infantes es discriminatorio e inconstitucional, porque agravia los derechos humanos de la niñez. Hay suficiente evidencia científica para vacunar a menores. El comité de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU ya especificó que no se debe de negar a los niños las pruebas para detectar el Covid y las vacunas".

Finalmente, la legisladora veracruzana y también Secretaria de Gestión Social del PRI destacó que "nuestra Constitución y los tratados internacionales que se han signado en la materia, mandatan que se debe garantizar el derecho a la salud".

Puntualizó que "reservar la vacunación contra el Covid a menores con enfermedades crónicas no sólo es excluyente, sino discriminatorio".