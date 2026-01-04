Diputados ganarán casi 80 mil pesos más en este 2026

El salario de los diputados aumentó casi 80 mil pesos para este año, al pasar de los dos millones 098 mil 973.63 pesos de ingreso anual que tenían en 2025 a dos millones 178 mil 180 pesos, de acuerdo al tabulador vigente para 2026. La mejora equivale a un incremento de 3.77 por ciento.

El desglose salarial de los legisladores, que ellos mismos aprobaron en noviembre pasado y aparece en el presupuesto de egresos que manejará el Ejecutivo, establece que el monto total de las remuneraciones de los 27 diputados ascenderá en 2026 a 58 millones 810 mil 865 pesos.

El año pasado, esa suma fue de 56 millones 672 mil 288 pesos, lo que implica un alza de dos millones 138 mil 577 pesos, equivalente al 3.77 por ciento.

De acuerdo al detalle de los rubros, la dieta mensual que reciben los legisladores no presenta cambios y seguirá en los 132 mil 010.93 pesos mensuales, que en el acumulado de los 27 legisladores asciende a 42 millones 771 mil 538 pesos.

En contraste, las remuneraciones adicionales y especiales, como el aguinaldo y otras prestaciones, subieron de 10 millones 692 mil 885 pesos a 11 millones 880 mil 983 pesos. Un incremento de 11.1 por ciento.

Mientras que el rubro de otras prestaciones sociales y económicas se incrementó de tres millones 207 mil 865 pesos a cuatro millones 158 mil 344 pesos. Aquí, el aumento fue de 29.6 por ciento.

En total, las prestaciones distintas a la dieta sumaron 13 millones 900 mil 750 pesos en 2025, mientras que este año serán 16 millones 039 mil 327 pesos, un incremento de dos millones 138 mil 577 pesos.