Diputados rechazan el tiradero tóxico

Diputados locales manifestaron su rotundo rechazo a la instalación de un tiradero para desechos industriales y hasta nucleares en territorio potosino, y se pronunciaron por buscar la atracción de otro tipo de inversiones.

En entrevista, Liliana Guadalupe Flores Almazán, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que, si bien la Región Bajío requiere de un espacio para el depósito de los desechos industriales, tal planteamiento debe analizarse a profundidad.

Externó que un complejo de tal magnitud requiere no sólo una inversión millonaria, sino estudios sustentados donde se garantice la salud y el bienestar de la población, así como la protección al medio ambiente.

“Es necesario, sí. Yo personalmente no lo quiero en San Luis, porque pienso en San Luis Potosí, en la ecología, en la flora, en la fauna; pienso en los mantos acuíferos que hoy los estamos agotando y toda esta contaminación”, advirtió.

Aparte, José Antonio Lorca Valle, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración (Morena), apuntó que “guardar” basura no es algo a lo que la industria de San Luis Potosí le debe de apostar, sin embargo, sí es una necesidad derivado del fortalecimiento del sector industrial.

Demandó que, aunque se requiere un complejo de tales dimensiones, su probable ubicación debe ser analizada a fondo, en aras de evitar impactos negativos en el medio ambiente, la población y los recursos naturales.

“Esperemos que las cosas se hagan totalmente apegadas a la ley, donde sea un confinamiento en el que no se permeen los residuos a los mantos acuíferos, que no contaminen zonas, que no contaminen presas y que no contaminen ciudades”, concluyó.