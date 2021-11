Diputados recibirán aguinaldo proporcional a 75 días de salario

Los integrantes de la LXIII Legislatura recibirán un aguinaldo proporcional a 75 días de salario, informó José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.



El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que recientemente el órgano colegiado interno acordó reducir de 90 a 75 días el aguinaldo.

En entrevista, refirió que la pasada Legislatura se aprobó dicha prestación relativa a 90 días proporcionales, es decir, ocho meses y algunos días, cuyo monto ya fue erogado por el Congreso del Estado.

Fernández Martínez reveló que la discusión del decremento provocó una discusión álgida con los demás coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas. "Algunos diputados creemos que pudimos ir un poco más allá", afirmó.

Cuestionado sobre quiénes no aceptaron disminuir aún más la prestación, evitó responder para no evidenciar a sus compañeros congresistas. "No hay necesidad", justificó el legislador.