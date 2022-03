Directora del Conalep revisa acusaciones

La directora general del Conalep, Patricia Álvarez Escobedo, aseguró que María Jovita López Hernández, se encuentra usurpando un cargo al asumirse como secretaria general de Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Conalep, ya que aseguró no cuenta con la toma de nota que la avale en el cargo.

Agregó que las denuncias en su contra de inflar la nómina contratando "aviadores" y de favorecer al sindicato mayoritario deben ser probadas.

Relató que la controversia con el sindicato comenzó cuando, para autorizar el permiso de comisión con goce de sueldo para los dirigentes se percató que no cuentan con la documentación que avale al sindicato tales como la toma de nota.

Dijo que tampoco cuentan con los estatutos, ni con la documentación de la asamblea en la cual fue electa.

La falta de documentos ya fue notificada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y es por ello que les negó el permiso y les pidió reintegrarse a sus actividades laborales, lo cual generó molestia entre los agremiados.

Álvarez Escobedo negó haber contratado personal para inflar la lista de agremiados del sindicato mayoritario, ya que ella no conoce a la gente que se contrató, pues fueron propuestos por el director del plantel, pero se trata de personal eventual, aunque reconoció que tienen derecho al voto, por ende participaron en las pasadas elecciones para elegir al nuevo dirigente.

"La señalo porque no tiene la documentación que avale que ella es la secretaria general del SATTCONALEP, ya que no cuenta con la toma de nota y el enojo de ella es que no le estoy dando las cuotas, las cuales no han sido trasparentes", dijo.