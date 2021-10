Discuten en la Jucopo eliminación de vehículos para diputadas y diputados

En el caso del vehículo del Congreso del Estado involucrado en la comisión de al menos dos robos a establecimientos de hospedaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández Martínez informó que "el estatus sigue siendo el mismo; es la Fiscalía General del Estado la que tiene toda la información al respecto".

Declaró que la actual Legislatura, que heredó el tema de sus antecesores, ha externado su disposición a colaborar y que más que confianza en la institución de justicia, existe una exigencia de que el caso quede resuelto y se castigue a quien resulte responsable del delito o delitos que se hayan cometido.

Mencionó que, actualmente, todos los vehículos que estaban asignados a integrantes de la pasada Legislatura están bajo diagnóstico técnico, en resguardo por parte de la Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Internos, sin haber sido asignados a alguno de los actuales legisladores.

Añadió que dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual mantiene abierta una sesión permanente, ya se discute, entre otros temas, si existe una necesidad real o no de que a las y los diputados se les asigne un vehículo.

"Hay un grupo que refiere que no lo necesita y otro que insiste en lo contrario. Estamos en ese debate, pero me parece que el resultado final apunta a que estos vehículos no vuelvan a ser usados ni asignados a miembros del Congreso; la otra parte sería conocer o determinar el destino que se le pudiera dar a este parque vehicular", concluyó el presidente de la Jucopo.