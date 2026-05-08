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Disminuye 30%, robo a tiendas de conveniencia

Por Flor Martínez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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El robo a comercios, principalmente en tiendas de conveniencia, ha disminuido en lo que va de este año en un 30 por ciento, informó el director de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

Explicó que, de acuerdo con el informe del grupo Femsa, que maneja diversas tiendas de este giro, de 2024 a 2025 disminuyó en un 40 por ciento, y en lo que va del transcurso de este año se estima en un 30 por ciento, pese a la apertura de nuevas tiendas en el municipio.

Detalló que en las reuniones que sostuvo con representantes de este grupo, quienes integran establecimientos comerciales como OXXO y Bara bara  reconocieron una baja en la incidencia delictiva en comparación con años anteriores.

En ese sentido, el director de la corporación subrayó que el comportamiento del delito es variable y no existe una colonia específica que concentre la mayor cantidad de robos.

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