Disminuye cifra de detenidos por faltas administrativas: SSPC

La Dirección General de Justicia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cerró el año 2025 y arrancó 2026 con un control sostenido en la incidencia de faltas administrativas, así como una reducción en los niveles de reincidencia, informó su titular, Manuel Corte Tapia.

De acuerdo con los registros oficiales, durante todo 2025 y lo que va de 2026 se ha intervenido a 1 mil 468 personas por faltas administrativas. En el inicio de este año, el promedio mensual se mantiene a la baja, con 67 infractores registrados hasta ahora, y una proyección de menos de 80 al cierre del mes.

Uno de los principales indicadores es la disminución de la reincidencia, que en 2025 se ubicó en 9 por ciento, con una meta institucional de incrementarla al 14 por ciento en 2026, como parte del fortalecimiento del modelo de justicia cívica y reconducción social.

En cuanto al tipo de faltas, se reportó que el consumo de bebidas alcohólicas y energéticas en vía pública fue la conducta con mayor incidencia al cierre del año pasado, influida por factores estacionales, mientras que otros rubros mostraron una baja general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las medidas alternativas a la sanción, la dependencia mantiene el esquema de trabajo en favor de la comunidad, al que se canaliza a las personas infractoras tras un proceso de tamizaje psicológico, médico y social. Actualmente, entre 15 y 30 personas participan cada fin de semana en estas actividades durante el primer mes del año.

En el análisis por género, los datos muestran una baja participación de mujeres en faltas administrativas, con entre dos y cinco casos al mes, frente a un promedio de hasta 80 hombres mensuales ingresados por este tipo de conductas.

La Dirección General de Justicia Municipal señaló que el enfoque se mantiene en la prevención, la reeducación cívica y la reducción de reincidencias, priorizando la reconducción social sobre la imposición de arrestos administrativos.