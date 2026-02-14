Disminuyó un 20% la violencia contra la mujer en 2025

Durante 2025, el DIF Municipal de San Luis Potosí, atendió por primera vez a 492 mujeres que enfrentaban algún tipo de violencia, una cifra menor a los 617 casos registrados en 2024. La diferencia equivale a una reducción de 20.26 por ciento en la cantidad de nuevas atenciones solicitadas.

La presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez, indicó que estos servicios se brindan a través del modelo Puerta Violeta, donde se ofrece apoyo psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento social a mujeres que buscan salir de entornos de agresión.

El esquema, funciona como punto de contacto para canalizar denuncias y dar seguimiento a cada caso, además de realizar acciones de prevención en colonias y comunidades.

Según los datos presentados por el DIF, la baja en la demanda de atención se asocia a actividades de orientación, pláticas informativas y trabajo comunitario enfocado en detectar y atender situaciones de riesgo antes de que escalen.

A la par, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que San Luis Potosí reportó en 2025 los niveles más bajos de delitos contra mujeres desde que se tiene registro.

Entre los indicadores se señala que el feminicidio alcanzó su cifra y tasa más bajas, la violencia familiar disminuyó 6.2 por ciento y el delito de violación bajó 14.2 por ciento respecto al año anterior, en línea con la tendencia a la baja que reportan las autoridades locales.