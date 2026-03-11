logo pulso
CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

SLP

Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ofició la celebración sobre la Plaza de los Fundadores

Por Pulso Online

Marzo 11, 2026 12:09 p.m.
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Este miércoles se llevó a cabo una nueva celebración eucarística de desagravio en el exterior de la parroquia de La Compañía, en la Plaza de los Fundadores, que fue oficiada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

esto, luego de los destrozo en el templo causados en el marco de las protestas por el 8 de marzo. 

Durante la movilización del domingo, el inmueble religioso recibió pintas y la quema de su puerta principal, pese a que el acceso había sido protegido con una estructura metálica para evitar afectaciones.

A la celebración eucarística se sumaron diversos templos de la capital, como el Santuario de San José y Señor de los Trabajos, y Templo de San Juan de Dios.

"Feligreses evitaron mayores daños en Parroquia La Compañía"

El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy

SLP

Pulso Online

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ofició la celebración sobre la Plaza de los Fundadores

SLP

Redacción

Colonias del sur-oriente reciben agua mediante pipas

SLP

Rolando Morales

Reclaman falta de suministro desde hace cuatro semanas

SLP

Redacción

Seduvop reporta trabajos de pavimentación y redes de agua y drenaje