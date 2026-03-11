Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía
El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ofició la celebración sobre la Plaza de los Fundadores
Este miércoles se llevó a cabo una nueva celebración eucarística de desagravio en el exterior de la parroquia de La Compañía, en la Plaza de los Fundadores, que fue oficiada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.
esto, luego de los destrozo en el templo causados en el marco de las protestas por el 8 de marzo.
Durante la movilización del domingo, el inmueble religioso recibió pintas y la quema de su puerta principal, pese a que el acceso había sido protegido con una estructura metálica para evitar afectaciones.
A la celebración eucarística se sumaron diversos templos de la capital, como el Santuario de San José y Señor de los Trabajos, y Templo de San Juan de Dios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Feligreses evitaron mayores daños en Parroquia La Compañía"
El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy
no te pierdas estas noticias
Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía
Pulso Online
El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ofició la celebración sobre la Plaza de los Fundadores
Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito
Redacción
Colonias del sur-oriente reciben agua mediante pipas
Vecinos de zona norte llevan protesta a Interapas por falta agua
Rolando Morales
Reclaman falta de suministro desde hace cuatro semanas