Diversos templos se unen a nueva misa de desagravio en La Compañía

Este miércoles se llevó a cabo una nueva celebración eucarística de desagravio en el exterior de la parroquia de La Compañía, en la Plaza de los Fundadores, que fue oficiada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

esto, luego de los destrozo en el templo causados en el marco de las protestas por el 8 de marzo.

Durante la movilización del domingo, el inmueble religioso recibió pintas y la quema de su puerta principal, pese a que el acceso había sido protegido con una estructura metálica para evitar afectaciones.

A la celebración eucarística se sumaron diversos templos de la capital, como el Santuario de San José y Señor de los Trabajos, y Templo de San Juan de Dios.

