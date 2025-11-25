Docentes del ITSLP mantienen jornada de "brazos caídos"
Los alumnos señalaron que respetan las exigencias y solicitan un mecanismo para mantener un desarrollo académico mínimo
Desde ayer, inició una jornada de "brazos caídos" en clases y áreas administrativas del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP). Los docentes a sus autoridades transparencia, respeto y condiciones dignas.
"Lo hacemos porque hemos agotado las vías formales y las respuestas no llegan. Y lo hacemos porque ya es momento de que se nos escuche sin filtros. No buscamos afectar a estudiantes ni a la comunidad; al contrario: esta protesta es precisamente para proteger su derecho a una educación de calidad y a un Tecnológico que funcione como debe.
"Seguimos firmes, con la frente en alto y con la convicción de que el cambio nace cuando dejamos de normalizar lo que está mal", señalaron los docentes en un comunicado público.
En tanto, los alumnos señalaron respetar las exigencias del personal docente, pero solicitaron un mecanismo para mantener un desarrollo académico mínimo.
EL COMUNICADO DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS:
Dirección frustra paro escolar en el ITSLP
Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) anunciaron un paro estudiantil para ayer lunes a las 8:00 de la mañana, sin embargo, la protesta se pospuso debido a que, desde tempran...
