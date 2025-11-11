Dirección frustra paro escolar en el ITSLP

Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) anunciaron un paro estudiantil para ayer lunes a las 8:00 de la mañana, sin embargo, la protesta se pospuso debido a que, desde temprano, personas afines al director José Diego Bárcenas Torres custodiaron el edificio administrativo de dicha institución.

Un día antes, el domingo 9, un grupo estudiantil hizo circular un aviso de paro estudiantil en el que se leía “Basta de guerras en el Tecnológico. Exigimos paz” en referencia a los conflictos entre personal sindicalizado y los actuales directivos del Instituto, conflictos que, al parecer, han afectado de diversas maneras la principal misión del ITSLP que es impartir enseñanza regular y de calidad a su población juvenil.

Quienes convocaron al paro señalaron que hay un pliego petitorio enviado al Comité Estudiantil oficial y a su dirigente Eduardo Loredo, pero que éste hizo poco o ningún caso del documento.

También se mencionó que las y los estudiantes que se han manifestado previamente fueron llamados por el director Bárcenas Torres y que ahora se sienten coartados y amenazados, sin que sus solicitudes obtengan respuesta alguna.

Los quejosos buscarán el apoyo de una base estudiantil más amplia y afinarán detalles de las medidas de protesta más convenientes. Cabe señalar que, en sus 55 años de historia, la labor académica del ITSLP no había sido afectada por conflictos sindicales ni estudiantiles como en la actualidad, desde que

Bárcenas Torres inició su papel como directivo.