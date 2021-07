Docentes denuncian selección anómala

Profesoras de diversos grados de educación, aseguraron que sin haber generado problemas e incluso con desempeño destacado, fueron incluidos en una lista nacional de cinco mil 787 profesores del país, señalados por tener respuestas iguales en el examen de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión de educación básica, aseguró en representación de los docentes quejosos, la profesora de preescolar, Rosa Isela Ortega López. Denunció que, por otra parte, nadie quiso sancionar la libre circulación de las claves del examen y a quienes las mandaron a circular, que obviamente habría sido personal que tiene acceso a aquellos que elaboran el instrumento de evaluación.

Explicó que el cuestionario duró dos semanas abierto en la plataforma y no pedían cámara ni micrófono y ni siquiera se sabe si el docente era verdaderamente quien respondía el examen.

Asegura que no se tiene la certeza de que todos los que están en la lista de prelación, fueron los que respondieron todo el examen, porque no había videos, es decir no hay pruebas, e incluso se podía entrar y salir del examen en forma libre.

Rosa Isela Ortega agregó que en el caso de San Luis Potosí hay más de cien profesores que fueron señalados por presuntamente tener respuestas iguales, condición que sin que conste en el sistema educativo nacional les ha creado fama de corruptos o de personas no aptas para ejercer los cargos por los que concursaron.

Los maestros inconformes explicaron que vieron mucho más ordenados los exámenes en otras ocasiones, e incluso han variado las condiciones en la etapa posterior al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación -INEE-, responsable de la elaboración de los instrumentos de evaluación en periodo anterior de gobierno.