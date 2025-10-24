Docentes piden a Zermeño respetar Estatuto para relevo de Derecho

La Asociación del Personal Académico (APA) y la Consejería de Maestros de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emitieron un pronunciamiento en el que respaldan al rector Alejandro Zermeño Guerra, pero lo exhortan a ejercer liderazgo y restablecer la legalidad tras la crisis generada por el caso de una alumna presuntamente violada dentro de las instalaciones universitarias.

En el documento, dirigido al personal académico, ambas representaciones sostienen que los hechos recientes "pueden ser vistos como una oportunidad para mejorar como institución y como personas", pero insisten en que toda decisión debe apegarse a la ley, la prudencia y el diálogo.

"Pedimos que se garantice el derecho a la educación y que se conduzca con legalidad", subraya el texto.

El posicionamiento se da luego de la renuncia del director Germán Pedroza Gaitán, ocurrida en medio de manifestaciones estudiantiles por la agresión sexual de una alumna, en la que ya hay un alumno vinculado a proceso y otros dos presuntos implicados bajo investigación.

Choque entre voluntad estudiantil y norma universitaria

El conflicto se intensificó después de que los alumnos de la Facultad de Derecho presentaran un pliego petitorio, en cuyo punto 5 aseguran que el secretario general de la UASLP, Federico Arturo Garza Herrera, y la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, se comprometieron a respetar la voluntad de la comunidad en la designación de la nueva dirección interina.

Según el documento estudiantil, el 22 de octubre la comunidad votó a mano alzada por la conformación de una mesa directiva encabezada por la Dra. María Suhey Tristán Rodríguez, junto con Roxana Abigail Montejano Villaseñor, Salvador Hernández Peña y César Éder Alanís de la Vega.

Los alumnos exigen que esa designación "sea respetada" y rechazan "otras opciones o imposiciones".

Sin embargo, el artículo 90 del Estatuto Orgánico de la UASLP establece que, ante la ausencia del titular de una dirección, la sustitución debe hacerse por acuerdo entre el Consejo Técnico Consultivo y la Rectoría, y si la falta excede dos meses, corresponde al Consejo Directivo nombrar al sustituto interino o definitivo.

Llamado a la prudencia

El pronunciamiento del personal académico también pide a profesores y profesoras ser prudentes y atender las obligaciones institucionales, así como evitar interferir en las decisiones administrativas mientras se garantiza el acompañamiento al alumnado.

"Como institución jurídica, el Derecho es primero", puntualiza el texto, y reitera que toda actuación debe sujetarse a la ley, los estatutos universitarios y los derechos humanos con perspectiva de género.

La carta concluye con un llamado a la unidad:

"Hagamos de esta institución un espacio para formar personas; educar no es sólo enseñar, también permite crear mejor ciudadanía, comprometida socialmente y sensible. Todos somos Autónoma".

