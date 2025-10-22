La universidad reaccionó con lentitud, dice rector

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que la institución reaccionó con lentitud y que los protocolos de atención a víctimas de violencia deben revisarse, tras la agresión sexual ocurrida dentro de la Facultad de Derecho.

En entrevista exclusiva con Pulso Online, Zermeño Guerra explicó que el hecho “fue generado por un comportamiento imperdonable de alumnos”, pero reconoció que “la comunidad consideró que no hubo una actuación rápida y respetuosa de las autoridades en la facultad y en la Defensoría”.

“No fue generado por esos dos funcionarios, pero quizás su actuación, el llevar a cabo los protocolos, etcétera, no fue lo más correcto y por eso se causó esta indignación en la comunidad”, añadió.

El rector detalló que la universidad actuó dentro de sus atribuciones. “Se llega a la conclusión de que los alumnos son responsables y se les expulsa. Mis atribuciones como universidad son administrativas, todo lo demás es ya de Fiscalía”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre las versiones de que hubo consumo de alcohol y drogas dentro del plantel, reconoció que “probablemente sí hubo una falla de seguridad”, pero aclaró que el hecho ocurrió “en una oficina cerrada a cargo de la Federación Universitaria Potosina”.

“Es imposible que la seguridad esté valorando qué está pasando en cada una de las oficinas. Si realmente lo hicieron, pues obviamente lo hicieron sin autorización de ninguna persona y por supuesto que es una falta grave”, dijo.

Zermeño señaló que, según la información que tiene, “eran dos jóvenes hombres universitarios, un tercer hombre que no es universitario, y la persona que lamentablemente fue sujeta a esta situación”.

“Los dos universitarios es en donde nosotros podemos ejercer nuestra autoridad, la otra persona no la tenemos registrada”, explicó.

Sobre la exigencia de los estudiantes para revisar los protocolos de atención, el rector afirmó que “tenemos que ver si hubo una falla de protocolo o si es un protocolo que está demasiado rígido y nos impide actuar con más velocidad”.

“Pareciera ser que está muy lento en llegar a acciones y eso es lo que tenemos que hacer: la forma de hacerlo más ágil sin incurrir en una violación a los derechos de presunción de inocencia”, añadió.

También respondió al señalamiento de la Secretaría de las Mujeres sobre que la UASLP no ha firmado el acuerdo estatal de atención a víctimas de acoso sexual. “En la opinión de nosotros era un protocolo que considerábamos suficiente. Ahora obviamente se demostró que tiene fallas y que hay que corregirlas”.

Y agregó: “Probablemente por evitar revictimizar a la persona, se actuó más lento de lo que la comunidad hubiera pensado”.