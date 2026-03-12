logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Documenta CIMAC agresiones a periodistas en SLP durante 8M

Al menos nueve comunicadoras fueron agredidas también en Querétaro, CDMX, Nayarit y Puebla

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 12, 2026 12:16 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Al menos nueve mujeres periodistas fueron agredidas mientras realizaban su trabajo en protestas registradas en San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Nayarit y Puebla, de acuerdo con la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), que documenta hasta ahora 10 agresiones, una de ellas cometida en dos ocasiones contra la misma reportera.

Según el registro preliminar, siete de los ataques fueron perpetrados por manifestantes.

En San Luis Potosí, por ejemplo, se reportaron cuestionamientos al ejercicio periodístico, intentos por revisar el material que se estaba grabando, reclamos por la forma en que realizaban la cobertura y acciones para obstaculizar la documentación de lo ocurrido durante las movilizaciones.

Ante estos hechos, CIMAC advirtió que este tipo de agresiones vulnera la libertad de expresión y limita la posibilidad de registrar lo que ocurre en las movilizaciones. La organización subrayó que el trabajo de las mujeres periodistas es fundamental para que las voces, demandas y exigencias de las mujeres trasciendan al espacio público y para documentar las violaciones a derechos humanos que enfrentan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El organismo también llamó a las manifestantes a respetar la labor de las periodistas y exhortó a las autoridades a garantizar su seguridad durante las protestas, actuando conforme a los protocolos establecidos y evitando el uso excesivo de la fuerza pública.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación reforzar sus códigos de ética y advirtió que la grabación directa de actos de iconoclasia puede poner en riesgo tanto a periodistas como a manifestantes, por lo que se consideró necesario que las coberturas se realicen con criterios de seguridad y responsabilidad profesional.

A través del periodismo — se señala— las periodistas visibilizan historias que durante mucho tiempo fueron poco valoradas, cuestionan las barreras que enfrentan las mujeres y buscan abrir más espacios donde puedan expresarse sin miedo, especialmente en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

LEA TAMBIÉN

A proceso, mujer que prendió fuego a policías en el 8M (video)

Durante la movilización, 23 mujeres policías resultaron lesionadas, tres con quemaduras y 20 con golpes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Documenta CIMAC agresiones a periodistas en SLP durante 8M
Documenta CIMAC agresiones a periodistas en SLP durante 8M

Documenta CIMAC agresiones a periodistas en SLP durante 8M

SLP

Ana Paula Vázquez

Al menos nueve comunicadoras fueron agredidas también en Querétaro, CDMX, Nayarit y Puebla

Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral
Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

Descarta RGC fractura con Morena tras revés a reforma electoral

SLP

Rubén Pacheco

"Es una decisión propia de los legisladores (...) ellos creen que es lo mejor para el país", señaló

Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos
Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos

Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

Se han clausurado cuatro tiraderos clandestinos

¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?
¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

SLP

Redacción

Ocho legisladores potosinos fueron en contra de la iniciativa presidencial