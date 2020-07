Donación altruista de sangre cayó 65%

Datos obtenidos de los bancos de sangre del Hospital Central, el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, confirman que durante este periodo son los familiares o conocidos de pacientes quienes mantienen el abasto de unidades sanguíneas.

La caída en donación altruista de sangre es de hasta el 65 por ciento en lo que va de la pandemia de SARS-CoV-2. El insumo es insustituible y necesario para emergencias y tratamiento de pacientes oncológicos.

El fenómeno ha ocurrido a nivel mundial. A nivel local, desde el mes de abril se advirtió a nivel nacional que había un descenso en la captación voluntaria de sangre de hasta el 70 por ciento, debido al temor de los donantes de contagiarse de COVID-19.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea reporta un descenso en la donación del 65 por ciento, pero también se ha limitado el número de procedimientos quirúrgicos y de emergencia que se realizan".

La dependencia recordó que las operaciones no urgentes se reprogramaron para los próximos meses y se han implementado protocolos para obtener sangre de manera ordenada a través de citas concertadas al número telefónico 444 815 33999.

En el IMSS la disminución de donantes altruistas se calcula en un 50 por ciento. En el banco de sangre del instituto se atiende actualmente a 30 personas diariamente por turno, de estos el 1 por ciento acude de forma voluntaria.

Al respecto Carlos Rosillo Martínez, jefe del Banco de Sangre de la institución ubicado en el Hospital General de Zona No. 1 (ubicado en Nicolás Zapata), realizó una invitación a la población para donar sangre.

Puntualizó que en atención a la emergencia se han adoptado medidas para evitar contagios, como la implementación de un filtro sanitario para identificar a personas con síntomas de fiebre, dolor de cabeza o respiratorios.

El personal que realiza el procedimiento de captación de sangre cuenta con equipo de protección como goggles o caretas, cubrebocas, batas, guantes, lo que garantiza un procedimiento seguro.

Rosillo Martínez, apuntó que en el caso del IMSS los requisitos para donar sangre son: ser mayor de edad y menor de 65 años; pesar más de 50 kilos; contar con buena salud; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos doce meses; no consumir drogas; no estar embarazada o en lactancia.

Es importante no haber consumido analgésicos los últimos 5 días y no presentar síntomas de resfriado el último mes, también se requiere que la persona donante no haya ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.