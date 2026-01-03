Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca
Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona
CIUDAD VALLES.- Dos personas resultaron lesionadas y con amputaciones de dedos por uso de pirotecnia y se recuperan, en este inicio de año.
Fueron dos jóvenes, uno menor de edad, los que ingresaron a los dos hospitales más importantes de la Huasteca, el IMSS de Valles y el Hospital General de IMSS Bienestar, por amputaciones de dedos, debido al incorrecto uso de la pirotecnia en este fin del año pasado.
El reporte final en el IMSS fue de un joven de menos de 20 años que perdió los dedos de su mano, originario de Ciudad Valles y quién estuvo en recuperación los dos primeros días de 2026.
En el caso del Hospital General, están por dar de alta a un joven de 17 años, originario de Matlapa, quien prendía cohetones en aquel lugar y perdió dos dedos de su mano derecha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la transición de un año a otro, hubo un extraordinario abuso de pirotecnia y de disparos al aire, de acuerdo con reportes de los mismos ciudadanos, en diferentes sectores de la Huasteca.
Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo
La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran
no te pierdas estas noticias
Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca
Huasteca Hoy
Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona
Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral
Ana Paula Vázquez
Ochoa Limón reconoció que enfrentan insuficiencia de personal
Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela
Pulso Online
Junto con gobernadores de la 4T, señaló que "los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales"