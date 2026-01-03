logo pulso
Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona

Por Huasteca Hoy

Enero 03, 2026 04:39 p.m.
A
Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Dos personas resultaron lesionadas y con amputaciones de dedos por uso de pirotecnia y se recuperan, en este inicio de año. 

Fueron dos jóvenes, uno menor de edad, los que ingresaron a los dos hospitales más importantes de la Huasteca, el IMSS de Valles y el Hospital General de IMSS Bienestar, por amputaciones de dedos, debido al incorrecto uso de la pirotecnia en este fin del año pasado.

El reporte final en el IMSS fue de un joven de menos de 20 años que perdió los dedos de su mano, originario de Ciudad Valles y quién estuvo en recuperación los dos primeros días de 2026. 

En el caso del Hospital General, están por dar de alta a un joven de 17 años, originario de Matlapa, quien prendía cohetones en aquel lugar y perdió dos dedos de su mano derecha. 

En la transición de un año a otro, hubo un extraordinario abuso de pirotecnia y de disparos al aire, de acuerdo con reportes de los mismos ciudadanos, en diferentes sectores de la Huasteca.

