"Dren central del Río Santiago, una inversión tirada a la basura", dice Fernández Martínez

El diputado José Luis Fernández Martínez integrante de la comisión legislativa del agua, lamentó que la anterior administración estatal haya llevado a cabo una inversión millonaria para la ejecución del famoso "dren central" del Rio Santiago, sin embargo, esta obra no ha cumplido con su función y se mantienen de manera constante los encharcamientos en la vialidad, lo que no permite que se utilice de manera adecuada esta ruta.

El diputado expuso: "se presumió en su momento que sería una obra que iba a mantener esa vialidad en condiciones de ser utilizada incluso con el problema que generan las lluvias importantes o el desfogue de la presa San José, pero vemos que fue rebasada y registra todavía serios problemas".

Fernández Martínez, añadió que por tanto el Gobierno del Estado tiene que llevar a cabo un proyecto adecuado que pueda rescatar esta inversión al tiempo de que sea funcional para la ciudadanía que requiere de una vialidad ágil para cruzar la ciudad de oriente a poniente y viceversa.

Por otro lado, recordó que también está el problema de las constantes fallas que se registran en el ducto de la presa "El Realito" que deja sin agua a los habitantes de 35 colonias, situación que no pueden seguirse solucionando con el envío de pipas particulares porque eso, más el precio por metro cúbico que se le paga a la empresa operadora, hace que el agua de "El Realito" sea la más cara del país.

Finalmente, informó que el Congreso del Estado se reunirá en breve con el director de la Comisión Estatal del Agua, Fernando Gámez y con el del Interapas para ver este tema y "todo está sobre la mesa, cualquier posibilidad de solución se puede tomar, porque vamos a actuar pensando en el beneficio de los potosinos y evitar que este problema prevalezca" concluyó.